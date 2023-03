International University Fair Si sono iscritti 180 studenti

Grande successo per l’International University Fair, la fiera dell’International School of Bologna, che ieri ha coinvolto studenti e studentesse del triennio. Stando alle iscrizioni dell’evento registrate dal forum online, 180 alunni hanno preso parte all’Open day delle 35 università presenti nella sede dell’ISB. Gli studenti hanno preso contatti diretti con gli istituti universitari nazionali ed europei, attraverso lo scambio di biglietti da visita e depliant informativi. A incuriosire gli alunni, oltre agli stand allestiti, anche la presentazione di Federica Onofri, coordinatrice dei programmi internazionali di Alma Mater Studiorum. Un primo approccio con il mondo universitario, seguito dalla direttrice Esther Martelli e dall’International School of Bologna.