Intervento di Pronto Soccorso di Hera su Via Marconi, Traffico Deviato

La rottura di una condotta idrioca di Hera ha costretto alla chiusura via Marconi. Il guasto è avvenuto ieri mattina e sul posto sono intervenute le squadre del pronto intervento di Hera, per riparare il danno: i tempi necessari alla sistemazione del tubo non sono stati ancora stimati. Nonostante il guasto, nessuna famiglia è rimasta senza acqua.

Il traffico, invece, ha subìto delle modifiche: la viabilità è bloccata in direzione centro dall’incrocio con via Riva di Reno a quello con via Lame.

I bus sono stati deviati, mentre i veicoli possono percorrere la preferenziale di via Lame in direzione Ugo Bassi, fino a termine intervento. La polizia locale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica in loco.