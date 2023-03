Ius soli, è scontro Salvini-Lepore Nella bufera l’incontro alle medie

di Luca Orsi Lo Ius soli alla bolognese scatena una polemica in Parlamento. Nell’occhio del ciclone finisce il sindaco Matteo Lepore, bersaglio di attacchi da parte della Lega (è Matteo Salvini a dare fuoco alle polveri, e dal Carroccio vengono le accuse più dure) e di Fratelli d’Italia. A innescare la miccia è l’incontro del primo cittadino, lunedì mattina, con studenti di seconda e terza media alle scuole Lipparini. Il primo di "un nuovo ciclo di dodici appuntamenti nelle scuole per promuovere il diritto di cittadinanza" per chi nasce e cresce a Bologna. Lapidario il messaggio del segretario leghista Salvini sui suoi canali social, a corredo di un video di Lepore a scuola: "Comizio del sindaco Pd nelle scuole di Bologna con ragazzine e ragazzini per ‘promuovere il principio dello Ius soli’. Imbarazzante". Il sindaco replica su Twitter: "Invito Salvini a Bologna a parlare con i ragazzi delle nostre scuole insieme a me. Cambierebbe idea sullo Ius Soli. Loro sono il futuro e si sentono tutti italiani. Non hanno bisogno di odiare, ma di sentirsi parte della nostra comunità. Con parità di diritti e doveri". Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, attacca il sindaco (che definisce "talebano di sinistra") denunciando "un inaccettabile indottrinamento agli...