Jazz e sound brasiliano nel weekend dei club

La musica genera emozioni forti, seduzioni definitive, specie se prodotta da anime creative, come quelle che più qualificano jazz e rock, bossa e fusion, cantautorato e sonorità brasileire. È quanto promettono gli appuntamenti della settimana nei club di maggiore appeal.

Soirée dal fascino senza conservanti è quella di stasera (21.30) al Bravo Caffè col marchio di fabbrica di Fabio Concato in versione ’unplugged’. Un poema di emozioni e di idee, un gusto, una classe, un senso della misura esemplari. A condividerne la ribalta Ornella D’Urbano al pianoforte e Larry Tomassini alla chitarra. ’As Madalenas’, un doppio rosa delle meraviglie co-prodotto da Crossroads 2024 domani al Camera Jazz & Music Club (ore 22) presenta il nuovo disco omonimo (appunto, ’As Madalenas’). Cantautorato, voci, chitarre e percussioni nella verve artistica di Cristina Renzetti e Tatiana Valle, ternana la prima, adottata da Bologna dove fa jazz e jazz carioca, brasiliana d’origine veneta la seconda. Tra le più attive interpreti di musica brasiliana in Italia, festeggiano dieci anni di attività live insieme, con centinaia di concerti all’attivo. Occasione per sfogliare i brani di questa terza operazione discografica uscita a maggio del 2023 per Jando Music (Via Veneto Jazz) di cui firmano la quasi totalità dei brani.

In Cantina Bentivoglio stasera tocca alla cantante Ada Flocco, band leader di un quartetto di giovani esperti in grammatica jazz. Domani in pista ci sono The Moonshiners, sestetto creato dalla direzione del club, "distillatori di musica libera" in cui spicca il sax alto di Federico Califano. Gli altri sono Canio Coscia (sax tenore), Saverio Zura (chitarra), Filippo Galbiati (pianoforte), Andrea Esperti (contrabbasso) e Tommaso Stanghellini (batteria). Sabato irrompono The Indians, triade apprezzata nel liveclubbing. Ad alzare la voce è pure il folk del litorale romagnolo, per certi aspetti jazz ante litteram, stasera al Polpette e Crescentine (20.30) con gli Uva Grisa (uva aspra) di Bellaria per uno show di teatralità ed energia mozzafiato.

Gian Aldo Traversi