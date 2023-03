La Bicipolitana si espande con il nuovo anello Si parte da via Mengoli, tagliati 50 posti auto

Via ai cantieri dell’anello della tangenziale esterna delle biciclette, la linea T2 della Bicipolitana. Il nuovo percorso si aggiunge al T1, inaugurato nel 2015, che ripercorre il vecchio tracciato delle mura lungo i viali.

Quello più esterno ha l’obiettivo di "permettere un agevole collegamento tra le ciclabili di ingresso e uscita dal centro e la connessione con i principali attrattori di traffico, oltre a una migliore distribuzione dei flussi ciclabili", spiega il Comune.

Il primo cantiere della linea T2 riguarda la ciclabile sull’asse Mengoli-Laura Bassi Veratti, nel tratto di via Mengoli tra le vie Venturoli e Vizzani, sul lato est della strada: i lavori avranno una durata di 15-20 giorni, poi si procederà sugli altri tratti, fino a via Laura Bassi, per arrivare a una ciclabile bidirezionale di quasi un chilometro e mezzo.

L’intervento insiste su un viale con sosta a spina di pesce su entrambi i lati, e la convivenza sui marciapiedi di un percorso pedonale e una stretta pista ciclabile, con "una forte interferenza tra i pedoni ed i ciclisti".

Il progetto prevede quindi "di restituire i marciapiedi a uso esclusivo dei pedoni, mentre per i ciclisti verranno realizzate due corsie monodirezionali in carreggiata stradale". Si prevede quindi di "trasformare la sosta auto sul lato est da stalli a spina a stalli in linea".

Il ridisegno della sosta taglierà 50 posti auto, in parte compensati "con una riorganizzazione nell’area del parcheggio in Largo Molina, con recupero di 25 stalli". In dieci anni, commenta l’assessora Valentina Orioli, "in città si è registrato un "aumento dei flussi di biciclette del 62%".