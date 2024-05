La lista civica ’Insieme’ sostiene Riccardo Russo. Mugavero capolista

’Insieme per San Giorgio’ corre con il candidato civico di centrodestra sostenuto da Lega e FI. Roberto Mugavero (nella foto), consigliere comunale di minoranza uscente a San Giorgio, è stato fra i fondatori della lista civica ’Insieme per San Giorgio’, sorta nel 1994, e che, come dice lo stesso Mugavero: "Ha sempre accolto sia cittadini puramente civici o anche appartenenti a partiti politici nazionali, purché si impegnassero da civici per la propria comunità e senza nessuna imposizione dei partiti centrali nella costruzione del proprio programma politico-amministrativo locale".

"Con tale spirito – aggiunge – ha proposto a Riccardo Russo di dare il proprio contributo al proseguimento della storia della lista civica e di aderire ai valori civici sopra citati, di farli propri candidandosi come sindaco per il Comune". Il consigliere Mugavero garantirà la sua trentennale esperienza politica locale come capolista al candidato Russo unitamente ad altri che parteciperanno alla composizione della lista per le prossime elezioni. Mugavero, infine, aggiunge: "Russo ha aderito con entusiasmo alla lista civica conoscendo e apprezzando la lunga e importante storia politica della Lista civica".