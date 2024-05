La saga autoprodotta sbarca al Salone del Libro

Dalla prima opera autopubblicata dieci anni fa al Salone del Libro di Torino il passo non è breve. "Ma con l’impegno arrivano anche i risultati", sintetizza Cristian Vitali (nella foto), 37 anni, educatore, che ormai è un veterano tra gli scrittori ’self publisher’ con la saga fantasy ’Il Canto delle Montagne’, pubblicata in cinque volumi fra il 2014 e il 2021 e altre due opere successive. Il 2024 segna però un momento di svolta. "Dall’anno scorso – spiega l’autore – il Salone del Libro ha aperto i battenti agli autori self publisher. Ho deciso di mandare la candidatura e tutti e 7 i miei libri hanno superato la prova di valutazione e sono stati selezionati per essere esposti al Lingotto dal 9 al 13 maggio al padiglione 2, stand F103. Partire dall’autopubblicazione e arrivare a essere selezionato dal Salone per me è stato un traguardo immenso". Con Cristian collabora un piccolo team di cui fanno parte la sorella Romina, grafica, che disegna le copertine, la traduttrice Chiara Saibene per le edizioni in inglese a il compositore Giuseppe Centonze che per la saga ha scritto una colonna sonora.