"La San Donato si spacca, rischio chiusura"

La strada provinciale San Donato, in frazione Mondonuovo di Baricella, cade letteralmente a pezzi rendendo quasi un miraggio, ormai, raggiungere il paese di Molinella, sempre più ‘lontano’ dal crollo, nel 2023, del ponte della Motta.

A denunciare la situazione è la Lega, per voce di Giampaolo Zerbini, assessore a Molinella, Calogero La Fata, consigliere a Baricella, e Matteo Di Benedetto, vicesegretario provinciale: "La San Donato sta crollando, in particolare nel tratto che collega Mondonuovo a Molinella. Per diversi tratti la strada è ormai ridotta a una corsia per entrambi i sensi di marcia. Si tratta dell’ennesimo collegamento per Molinella che sta venendo meno, a danno sia dei cittadini di Molinella che di quelli di Baricella. La situazione si sta degradando da tempo, ma fino a oggi la Città Metropolitana non è intervenuta in alcun modo. Chiediamo all’ente di adoperarsi celermente per il ripristino della strada".

Chiaro, in merito, anche il sindaco baricellese Omar Mattioli: "Abbiamo già sollecitato almeno tre volte la Città Metropolitana, ora devono agire. Lo stesso dicasi, per il comune di Molinella, su via Camerone che è interrotta, per metà, da almeno due anni". Così la Città Metropolitana: "Il dissesto della sp5 San Donato è avvenuto improvvisamente qualche giorno prima di Natale, inizialmente interessando la sola strada, lungo un’argine di un canale di bonifica. Già prima di Capodanno le squadre dell’Accordo Quadro di manutenzione hanno lavorato per migliorare la raccolta e il deflusso delle acque, come condiviso con il Consorzio della Bonifica Renana. Nei prossimi giorni si attuerà il consolidamento dell’argine e la ricostruzione del breve tratto stradale danneggiato". Per Davide Dall’Omo, delegato metropolitano per Infrastrutture e Viabilità "l’impegno della Città metropolitana per il territorio di Molinella, in questo momento limitato dalla chiusura del ponte della Motta a sud e del ponte di Campotto a est, è dimostrato non solo dall’impegno per la complessa ricostruzione del ponte sulla sp6, ma anche dall’opera di manutenzione straordinaria dei ponti sulla sp49 ad Alberino, sulla sp80 a Spazzate Sassatelli e sulla sp50 a Sant’Antonio. È in corso inoltre, su richiesta del sindaco di Molinella, una regia di Città metropolitana per la riorganizzazione della circolazione dei mezzi pesanti sulle strade comunali tra Molinella e Budrio".

Zoe Pederzini