La solidarietà si mette a tavola per l’Osteria Ca’ Vecchia

L’unione fa la forza e a dimostarlo è il bell’evento, ideato dai titolare del ristorante Il Cottage di Minerbio, a sostegno dell’Osteria Cà Vecchia di Granarolo, devastata da un fulmine a fine agosto. "In linea d’aria siamo molto vicini noi e loro. Ci conosciamo da tempo e quanto gli è successo ci ha colpito molto, poteva capitare a noi - racconta Mimma, una delle due titolari del Cottage -. Ho sempre apprezzato lo spirito solidale e non competitivo dei titolari del Cà Vecchia: da quando abbiamo aperto sono stati spesso nostri clienti prima dell’inizio del turno di lavoro e ci hanno fatto i complimenti per il locale fatto. Quando abbiamo saputo la notizia e appreso in che condizioni era il loro ristorante non siamo riusciti a rimanere a guardare, abbiamo pensato da subito come aiutarli. Nessuno si deve salvare da solo: tutti possono aiutare come riescono. Non c’è certezza ad oggi su quando e come potranno ripartire e forse non potranno neanche farlo nella loro storica location. Da qui abbiamo pensato di organizzare una serata in cui abbiamo messo a loro disposizione il nostro ristorante, compreso l’incasso che ne è derivato. I nostri team hanno lavorato insieme con una maglia apposita: ’Siamo tutti Cà Vecchia’. Una serata ben riuscita che ha portato gioia e commozione".

z.p.