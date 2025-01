La Vecchina arriva in mongolfiera. E al Talon scatta la caccia al tesoro

A Casalecchio la Befana arriva in mongolfiera, già oggi pomeriggio. È la Befana del Sap (Sindacato autonomo di Polizia) che alle 16,30 atterrerà sui gradini del Teatro comunale Laura Betti e che fino al tardo pomeriggio intratterrà i bambini con esibizioni di danza, musica, magia e tanti ospiti del mondo dello spettacolo. Ma non sarà la sola. Fino a domani pomeriggio a Casalecchio sono attese altre Befane. La Befana del Sap di questo pomeriggio al teatro Betti avrà come special guest l’attore e comico romano Enzo Salvi.

Ma l’attrazione principale sarà il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, un’aula scolastica multimediale itinerante con cui i poliziotti danno lezioni di sicurezza stradale ai più piccoli con giochi a tema, filmati e cartoni animati.

Da non perdere poi nel tardo pomeriggio di oggi la Befanata nel Parco Talon. I partecipanti partiranno alle 18 dal municipio (via dei Mille 9) e, in corteo, raggiungeranno il Parco Talon dove cercheranno la Befana tra le aree boscate e i prati di questo storico parco casalecchiese. Sono almeno una dozzina le mamme travestite da Befana e che a lume di candela appariranno ai più piccoli in una suggestiva caccia al tesoro. Organizzata dalla Pro loco Casalecchio Insieme la Befanata nel Talon si concluderà nell’aia di Casa Margherita dove, con la distribuzione delle ’calze’ la Copaps ha preparato tagliatelle al ragù per tutti, polenta e vin brulè.

Ancora calze della Befana per i bambini in arrivo domani nel Teatro Betti, dove, dalle 15,30 in poi, si tiene la tradizionale Befana dell’Avis, arrivata alla 66.a edizione. Curata da Confcommercio Ascom Bologna, la Befana dei Donatori di Sangue sarà animata dallo spettacolo "Don Chisciotte" dell’associazione teatrale Machemalippo e dall’esibizione della band musicale Ultima Revisione. Puntuale la Befana di Zola Predosa arriva domani alle 15 in Municipio con in regalo "Il Grinch", un allegra messa in scena della storia del Natale da parte della compagnia CreaAzione.

Nicodemo Mele