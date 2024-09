La vittima giocava a football americano: "Ottimo atleta, tenace e generoso"

"Fallou era un ragazzo educatissimo, solare, sempre sorridente ed estremamente estroverso. Siamo sconvolti e increduli per quello che è successo". Lo ricorda così Luca Aldrovandi (foto), il presidente dei Doves Bologna, società di football americano di cui il sedicenne ha fatto parte dopo l’esperienza nei Vipers Modena. "È entrato nella nostra squadra – continua – a settembre 2023, grazie a un progetto di reclutamento che noi facciamo con dei nostri istruttori nelle scuole superiori e negli istituti tecnici della città. Ha giocato sia il campionato Under 18 di football americano lo scorso autunno sia, questa primavera, quello di flag football, senza contatti fisici". Fallou è descritto come un ragazzo che aveva un buon rapporto con tutti, gentile e disponibile. "Nello spogliatoio – sottolinea Aldrovandi – si era trovato benissimo con tutti, un bravo atleta. Non abbiamo mai notato niente che lasciasse in alcun modo presagire un epilogo così terribile. Siamo sconvolti per quello che è successo e vicini alla sua famiglia. È veramente una tragedia".

Sulla pagina Facebook dei Doves Bologna, la foto di Fallou sul campo da gioco è accompagnata da un ricordo: "Fallou – si legge nel post – oltre a essere un atleta promettente, si è sempre dimostrato una persona di gran cuore e tenacia, in grado di far sorridere chiunque gli fosse accanto". Nel primo pomeriggio di oggi, intanto, alcuni suoi compagni di squadra si ritroveranno nel luogo in cui si è consumato l’omicidio per portare dei fiori in ricordo del loro amico.

