Laboratorio di scrittura con Silvia Vecchini

’Dentro ogni casa passare’. Questo il titolo del workshop di scrittura con l’ autrice Silvia Vecchini che si terrà il domani e domenica a Porretta Terme. Silvia Vecchini, nata a Perugia, ha scritto diversi libri per bambini e ragazzi e sceneggiature per storie a fumetti.

"Vale sempre la pena di scrivere per bambini o per ragazzi – ha rivelato la scrittrice durante un’intervista – Bisogna vedere se ci riesce, se si riesce a stare alla loro altezza di indagine, curiosità, intelligenza, delicatezza". Poi, sulla sua pagina Facebook, aggunge: "I giorni che pretendono un laboratorio sono sempre molto intensi! Soprattutto se devo preparare una valigia piena di libri, soprattutto se mi vengono certe idee e la valigia diventa più complicata, soprattutto se in vista c’è uno sciopero dei treni. Ma andare e incontrarsi e scrivere insieme è troppo bello!".

Vecchini ha scritto anche libri di poesia con i quali si è aggiudicata diversi premi letterari. Le sue pubblicazioni sono state tradotte in Francia, Spagna, Polonia e Corea del Nord.

"Un laboratorio per scrivere insieme – si legge nella brochure di accompagnamento all’iniziativa – passando di stanza in stanza, sedersi, mangiare, dormire, sognare, affacciarsi, partire".

La due giorni di scrittura si svolgerà presso l’Hotel Santoli ed è organizzata dall’associazione culturale ’Sassiscritti’. Per informazioni e adesioni scrivere a info@sassiscritti.org.

f. m.