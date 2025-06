Ladri in azione alle Federzoni. L’ennesimo colpo all’alba. I genitori protestano in Quartiere

Un altro tentativo di intrusione registrato, l’altra mattina all’alba, alle scuole Federzoni di via Di Vincenzo, nel cuore della Bolognina. Erano circa le 6 di ieri quando le Volanti sono intervenute nel plesso, che ospita scuola primaria e materna. Stando a quanto riscontrato nell’immediatezza, i soliti ignoti avrebbero tentato di entrare, forzando la porta della palestra, senza però riuscire a completare l’opera. Almeno questo è quello che è emerso dal primo sopralluogo: per avere la certezza di eventuali proprietà dell’istituto portate via, si dovrà attendere la denuncia. Quello dell’altra notte è l’ennesimo episodio che vede nel mirino il plesso della Bolognina, dopo il blitz dello scorso aprile, quando proprio da quella scuola, chiusa per le vacanze di Pasqua, erano stati portati via 12 pc, nove dall’elementare e tre dalla materna.

Poche settimane prima, era toccato alle vicine Testoni, devastate da ignoti vandali che si erano divertiti a danneggiare vetri, mobilio e anche computer. Una vicenda su cui stanno indagando i carabinieri, per individuare gli autori, da quanto si apprende giovanissimi, forse anche ex studenti. Ieri, intanto, i genitori dell’Ic 5 si sono ritrovati al parco della Zucca per ‘fare rumore’ e richiamare l’attenzione sulla situazione delle scuole, anche dal punto di vista della sicurezza, interrompendo anche il consiglio di Quartiere Navile, con cartelli e striscioni.

L’intrusione di ieri alle Federzoni, più che un colpo mirato o un atto vandalico, al momento sembra l’ennesimo colpo dei ‘frequentatori’ della Bolognina. Infatti, oltre alla scuola, nella stessa strada è stato preso di mira anche un negozio di pasta all’uovo. In questo caso chi ha agito è riuscito a mettere a segno il furto: i ladri, che per entrare hanno forzato, danneggiandola, una finestra, si sono diretti alla cassa, dove hanno portato via quel poco che conteneva, circa 20 euro. Anche su questo episodio sta indagando la polizia.

n. t.