"Ladro in azione con noi nel bar"

"Quest’anno è la terza volta che vengono a rubare da noi. Ma mai, fino ad ora, i ladri avevano osato l’ardire di entrare mentre eravamo al lavoro dentro al bar". Lo racconta Vladimir Gallo, titolare del Mister Coffee Bistrò di via Riva di Reno, dove ieri mattina, intorno alle 7,20 un ragazzo, dopo aver osservato per un po’ la situazione all’interno del locale dalla strada, "ha approfittato dell’attimo esatto in cui mia moglie e il ragazzo addetto alle pulizie si trovavano sul retro per entrare, aprire la borsa di mia moglie e portare via il portafoglio", spiega Gallo, che è riuscito a ricostruire quanto accaduto visionando le immagini riprese, all’intero e all’esterno del suo locale, dall’impianto di videosorveglianza. "Ha fatto avanti e indietro con la bici un po’ di volte, ha studiato la situazione. E poi è entrato in azione: una situazione che fa rabbia, perché davvero non se ne può più. Non è possibile avere paura in casa propria", dice ancora il barista. Che aggiunge: "Già erano venuti a rubare due volte da noi di notte: una volta avevano fatto la classica spaccata; l’altra si erano addirittura arrampicati per staccare una cassa sospesa che avevamo fuori dal locale. Sempre la stessa gente, sempre disperati pronti a tutto per due spicci. Ma tutto questo, per chi lavora, è esasperante". Il ristoratore ieri mattina, non ha allertato le forze dell’ordine: "Ma ho già inviato a un amico i video, poi sporgerò denuncia", spiega. "Il punto è – conclude – che non si può più stare tranquilli qui. E non è giusto".

n. t.