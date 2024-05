L’ansia negli adolescenti. Incontri online per genitori

Primo appuntamento, domani alle 18, per la serie di due incontri intitolati: Preadolescenti, istruzioni per l’uso, promossi dal servizio comunale politiche giovanili e pedagogiche con lo sportello di ascolto psicologico delle scuole medie Francesco Francia di Zola. Incontri online dedicati ad approfondire coi genitori e gli adulti di riferimento di studenti dai 11 ai 14 anni i temi emersi durante questo anno di attività del servizio gestito dalla coop Open Group. Modulo di iscrizione informazioni sul sito comunale per un evento gratuito che domani in particolare si concentra sul tema della Ansia in preadolescenza, cosa possono fare i genitori? Come gestirla, come affrontarla?