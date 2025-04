Lavoratori in fabbrica con tutta la famiglia

L’iniziativa ’Family&Friends’ ha fatto tappa a Pianoro: nel weekend del 29 e 30 marzo quasi duemila persone hanno visitato le sedi di Marchesini Group. Prosegue il viaggio lungo il Paese del format lanciato da Marchesini Group lo scorso anno in occasione del 50° anniversario della sua nascita. Dopo le tappe negli stabilimenti di Barberino di Mugello, Carpi, Monteriggioni, Cerro Maggiore e Romans d’Isonzo, è stata la volta dell’headquarters sulle colline di Pianoro.

L’azienda ha aperto le porte a familiari e amici dei collaboratori, offrendo l’opportunità di visitare la fabbrica, osservare le macchine in funzione e partecipare ad attività e laboratori creativi. Nelle due giornate, suddivise in due turni, sono state quasi duemila le persone che hanno partecipato all’iniziativa: figli, nipoti, genitori, nonni e amici che hanno potuto scoprire il luogo di lavoro dei propri cari. Dopo la colazione al mattino o la merenda di pomeriggio, i partecipanti hanno seguito un tour aziendale, osservando alcune macchine in funzione: un’occasione unica per vedere da vicino l’innovazione tecnologica che sta dietro il confezionamento di un blister farmaceutico, di un tubetto di dentifricio o di un prodotto cosmetico. Tra le curiosità, anche la dimostrazione dei magazzini automatici.

Per i più piccoli sono stati proposti alcuni laboratori ispirati al futuro: "Sogni sul tappeto", laboratorio sensoriale per i bambini tra 0 e 3 anni, con materiali naturali e di recupero, per condurre i piccoli alla scoperta dei cinque sensi; "C’era una volta a Pianoro", lettura animata per bambini da 4 a 10 anni sulla storia del Gruppo. Per i ragazzi e gli adulti, invece, è stato proposto "La Città del futuro", laboratorio di tinkering con l’obiettivo di costruire un villaggio green del futuro in miniatura, utilizzando materiali di recupero.

"Ogni tappa del Family&Friends è stata un momento di condivisione non solo degli spazi delle nostre sedi e di ciò che contengono, a partire dalle innovative tecnologie che contraddistinguono le nostre macchine, ma anche della storia di una comunità che cresce e lavora insieme – commenta Valentina Marchesini, Direttrice Risorse Umane, Marketing e Comunicazione di Marchesini Group –. Il legame con i territori e la cura delle persone, in questo caso dei nostri collaboratori, sono tra i valori ai quali teniamo di più".

Zoe Pederzini