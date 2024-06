Lazzaretto, centro pasti sotto accusa

Il montacarichi che non funziona, un forte odore di fogna, l’area lavaggio dove l’acqua ristagna e non scorre, i lavori ancora in corso: sono molteplici le segnalazioni arrivate alla consigliera di Fratelli d’Italia, Manuela Zuntini sul nuovo centro-pasti del Comune al Lazzaretto. Una cucinona capace di 8.000 pasti per le scuole, operativa dal 3 aprile. Di circa 1.800 metri quadrati su due piani, in via Manzi 15, la cucinona – che doveva vedere la luce nel 2016 – è costata 7,7 milioni di euro più 1,5 milioni di euro per le attrezzature produttive e gli arredi. "Lo hanno aperto troppo in fretta – accusa Zuntini –. Le condizioni del nuovo centro pasti sono inaccettabili per i lavoratori e per le eventuali problematiche di salubrità delle cucine". La consigliera tira poi una stoccata al sindaco e alla giunta "abituati a inaugurazioni in pompa magna di opere che, in realtà, devono essere ancora completate. Come la "prima metà" del Pontelungo o le nuove Carracci.

Pronta la replica del Comune: "Si tratta in gran parte di aggiustamenti tipici dell’apertura di una nuova struttura. La pendenza non è errata, si stava solo tarando l’organizzazione della produzione (incluso il lavaggio delle stoviglie) in base alle caratteristiche del fabbricato. Nulla di problematico e sostanzialmente risolto". Il collaudo del montacarichi, "già previsto, avverrà in questi giorni e l’impresa sta gestendo un servizio di facchinaggio per gli spostamenti di merci". L’amministrazione precisa che "il cantiere non è ancora aperto, ci sono solo alcune finiture in corso per l’allestimento della zona didattica da cui le classi potranno osservare la produzione". Unico "imprevisto, ma già risolto: l’odore di fogna per il quale sono state condotte alcune indagini che hanno portato all’individuazione di una tubazione otturata sotto il piazzale, ora sostituita".

f.g.s.