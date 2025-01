Le Besta in via Zacconi hanno accolto ragazzi e insegnanti

Tecnici, dade, prof e traslocatori hanno lavorato ventre a terra tutte le vacanze di Natale affinché fosse tutto pronto il 7 gennaio, giusto in tempo per accogliere i 380 ragazzi nelle medie Besta nel polo scolastico di via Ermete Zacconi 9-11. E così è stato: ieri, alla prima campanella dopo le vacanze di Natale, tutti hanno trovato il loro banco nella scuola che odorava di nuovo.

La palestra arriverà a settembre, nel frattempo verranno usate due aule rimaste libere e la vecchia struttura. Ad accogliere studenti e prof, gli assessori ai Lavori pubblici e alla Scuola, Simone Borsari e Daniele Ara, e la preside dell’istituto comprensivo 10, Elisabetta Morselli. Un trasloco di una decina di metri (le vecchie Besta sono sull’altro lato del parco don Bosco, rispetto al polo) ma che ha visto una marea di polemiche, proteste, interventi della polizia, occupazioni, assalti.

Avendo come capofila il comitato No Besta. cui non va bene neppure la soluzione del polo dinamico (chiedono la ristrutturazione del vecchio edificio), destinato alla succursale dei licei Copernico e Sabin. Sabin che, alla fine, resta tutto in via Matteotti, dove avrà in futuro un ampliamento. Le nuove Besta, finanziate dalla Città metropolitana, hanno una struttura antisismica in legno e acciaio, e possono ospitare fino a mille persone. L’edificio ha una pianta ad ‘L’ costituita da 3 blocchi uguali collegati tra loro da ampi spazi comuni e di distribuzione; al piano terra trovano posto laboratori, biblioteca, uffici e altri locali accessori, mentre ai due livelli superiori le aule.

"Le nuove Besta sono partite in un clima sereno in una scuola bella e confortevole, ora lavoreremo per completare il giardino e la palestra - spiegano Ara e Borsari -. Grazie a dirigenti, docenti e genitori per come hanno gestito questo passaggio".

f.g.s