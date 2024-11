"Le istituzioni diano risposte"

"Prima di tutto sarebbe necessario rendersi conto del cambiamento climatico a cui stiamo assistendo. Poi si potrà affrontare la situazione con interventi mirati e ben organizzati per la messa in sicurezza del nostro territorio". Ginevra Di Donato, studentessa universitaria, riflette sul dissesto: "È chiaro che le istituzioni debbano dare delle risposte ai cittadini, in particolare a quelli che hanno perso tutto – aggiunge –. Per farlo, è necessario che gli enti preposti lavorino in sinergia per trovare soluzioni concrete. Ciò che è accaduto non può più accadere: oltre alla manutenzione, servono nuovi interventi".