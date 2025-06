Le storie di chi resta nei borghi dell’Appennino. Tomè al cinema di Vidiciatico: film e dibattito

La ‘restanza’, storie di montagna tra Toscana ed Emilia al cinema la Pergola di Vidiciatico. Sabato alle 21 verrà proiettato il documentario del regista-fotografo fiorentino Francesco Tomè. Il film, il cui titolo è ispirato a un celebre saggio dell’antropologo Vito Teti, dà voce ai pochi cittadini che abitano i borghi degli Appennini tosco-emiliani. Il documentario, costruito a partire dalle interviste ad alcuni ‘restanti’, è girato in parte a Monteacuto delle Alpi, nel territorio di Lizzano in Belvedere. "La restanza – spiega Tomè – è un atto d’amore verso la montagna". Il regista sarà presente per dialogare con Paolo Maini, assessore alla cultura del comune di Lizzano in Belvedere. Ingresso 3,50 euro.

f.m.