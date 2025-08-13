Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
Liceo linguistico Boldrini. Gli alunni più meritevoli

Tutti i giovani con la media superiore all’8 dal primo al quarto anno

Ecco i bravissimi del liceo linguistico internazionale C. Boldrini.

1AEshankulova Liliya, 8,25; Jornet Gabriela, 8,08; Strollo Sofia, 9,17. 1BDel Fiore Ludovica, 9,25; Parazza Cora, 9,08; Rata Stefania, 8,42. 2ACavazzi Martina, 8,42; El Allali Riham, 8,17; Losi Ginevra, 8,5; Mussuto Giulia, 8,5; Nicoli Matilde, 8,83; Nisi Olimpia, 8,58; Pietrocola Eleonora Isabella Roberta, 8,08; Santucci Rebecca, 8,83; Sgattoni Alessia, 8,75. 2BHu keying, 8,92; Moscardo Siria, 8,58; Ricciardiello Ester, 9; Roversi Giacomo, 8,08; Turrini Sofia, 9,08.

3ACalicchio Omar Gabriele, 8,77; Campagni Giorgia, 9,23; Guizzardi Anita, 8,23; Nanni Camilla, 8,15; Nisi Omar, 8,62; Orazi Greta, 8,15; Pettenon Mayra, 8,23; Sarego Rebecca, 8,23; Sita Martina, 8,38. 3BBattaglia Santiago, 9,08; Camizzi Bianca, 8,46; Collina Isotta, 8; De Domenico Eleonora, 9,69; Dong Jiacheng, 8,69; Eshankulov Leo, 9,08; Labtata Aya, 8,38; Liu Zhiyao, 8,08; Pederzini Silvia Lucilla, 8,77; Turicchia Leonardo, 8,38; Zanetti Carolina, 9,38. 4ACarboni Emma, 9,08; Corrado Emma, 8,77; Fantuzzi Carolina, 9,08; Ferri Rachele, 8,23; Gamberini Emma, 9,31; Kehl Anna, 8,31; Tridico Benedetta, 8,08; Veggetti Chiara, 9,62; Vittorio Letizia, 9,08. 4BArbizzani Lucrezia, 8,15; Argentieri Beatrice, 9,31; Cadoni Ferretti Martina, 8,85; Franzoni Tamburri Viola, 8,54; Mantovani Beatrice, 8,62; Montesel Marille, 9,31; Wang Giulia, 8; Zheng Martina, 8,85; Zheng Serena, 8,08. 5BBartoli Sofia, 78; Bentivogli Yumi, 87; Berti Veronica, 74; Bicocchi Bianca, 95; Calletti Lucia, 72; Caracuta Jacopo, 71; Carboni Tommaso, 68; Cesari Eva, 81; De Padova Ludovica Maria Carlotta 86; Felice Tommaso, 100 con lode; Giuliani Arianna, 78; Gualandi Matilde, 75; Hu Sofia, 66; Igoumrane Houda, 85; Labtata Ilham, 85; Massarenti Elisa, 91; Montebugnoli Elettra, 82; Oropallo Martina, 75; Petrella Davide, 80;Rossiter Alex Mario, 68; Sorrentini Lucrezia Giulia, 68; Tella Giulia Simona, 77; Vizzini Erika, 71 Esterni Zabini Emma, 68; Dobos Riccardo, 70; Giacomuzzo Mia, 62; Jamel Miriem, 79; Merighi Diego, 60; Montanari Sofia, 82; Mustyatsa Emiliya Evgenieva, 62 5AArnone Sofia, 87; Bartolotti Greta, 62; Bonzi Fiammetta, 82; Calzolari Giorgia, 62; Caporaletti Letizia, 77: Chaikov Kyrylo, 63; Eleonori Viola, 100; Fugattini Emanuele, 67; Gagliardi Matteo, 68; Gazzotti Maria Chiara, 64; Giuffredi Marianna Sofia, 67; Lo Biundo Francesca, 73; Mantovani Emy, 75; Marcosanti Giacomo, 84; Matteucci Maria Caterina, 68; Musena Michele, 66; Neagoe Darius Nicola, 81; Ribuffo Alexander, 75; Riva Michelagelo, 80; Spatola Pierluigi, 71; Valentino Anna, 62; Valerio Nina Lucia, 86; Wadduwage Nicol Chandupa, 86 Esterni. El Mahi Safaa, 60; Gasperini Tito, 85; Giordano Giovanni, 74; Rimoli Matilde, 77; Rosetti Matteo, 64; Vecchiatini Tommaso, 74; Visintainer Emma, 67.

