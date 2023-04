Lourdemia è arrivata in città da Haiti Al via la raccolta fondi per l’intervento

Lourdemia, 9 anni, è arrivata da Haiti sotto le Due Torri, insieme a suor Rosalie. Ad accogliere al Marconi la bambina cardiopatica congenita nata con la tetralogia di Fallot erano presenti Paola Montanari, presidente di Piccoli Grandi Cuori, ed Emanuela Angeli, cardiochirurga dell’équipe cardiochirurgia pediatrica e dell’età evolutiva dell’Irccs Policlinico di Sant’Orsola, guidato dal professor Gaetano Gargiulo.

"Lourdemia sorride sempre, anche quando soffre non si lamenta mai, ma un giorno mi ha detto: mi fa male il cuore", racconta suor Rosalie, che resterà con lei per tutto il percorso di cura. "Lei voleva a tutti i costi la guarigione, ma per noi sarebbe stato impossibile senza il vostro aiuto – prosegue la suora salesiana –. Nella nostra casa accogliamo cinquanta bambine, Lourdemia è quella con lo stato di salute più grave". Per sostenere i costi dell’intervento e le spese extra ospedaliere, Piccoli Grandi Cuori con il sostegno del Policlinico ha lanciato la raccolta fondi ’Il cuore di Lourdemia’: l’obiettivo è raccogliere 33mila euro. Donazioni sul sito piccoligrandicuori.it tramite carta di credito, circuito PayPal o bonifico bancario sul conto bancario IT23D0538736580000001179454. Causale: ’Donazione per Lourdemia’.