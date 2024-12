Luci di festa in via Riva Reno. Il regalo di Natale di Ascom

In via Riva Reno, anche quest’anno, il Natale si accende con un gesto simbolico, ma dal profondo significato. Nonostante le sfide dettate dalla recente alluvione e dai cantieri del tram, i commercianti della zona, guidati da Luigi Pucciarelli, presidente della Federazione delle Autorimesse Confcommercio Ascom Bologna, hanno deciso di unire le forze per regalare alla via la magia delle luminarie natalizie. L’iniziativa, nata dal desiderio di portare luce e calore in un momento di trasformazione urbana, rappresenta un forte segnale di resilienza e di attaccamento al territorio. "Le luci di Natale non sono solo un ornamento – dichiara Pucciarelli, nella veste di portavoce dei commercianti –, ma un simbolo di comunità, ottimismo e di fiducia nel futuro. In un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, vogliamo che via Riva Reno continui a essere un punto di riferimento per i cittadini e i visitatori". La scelta di investire nelle luminarie è anche un invito a riscoprire il valore del commercio di prossimità, da sempre linfa vitale per tutta la Citta Metropolitana. Gli esercizi di via Riva Reno, nonostante le difficoltà, continuano a offrire accoglienza e qualità, dimostrando che l’unione e la condivisione possono superare qualsiasi ostacolo.