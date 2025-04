L’ultimo saluto a Papa Francesco, 4.000 bolognesi a Roma. Ai funerali anche de Pascale

Bologna, 26 aprile 2025 – Il cardinale Matteo Zuppi dopo la visita lampo in Curia è tornato a Roma per i funerali di Papa Francesco. Ieri, intercettato prima di una riunione con i cardinali, non ha voluto parlare del toto-Conclave, limitandosi ad augurare a tutti una "buona Liberazione". Con lui, a Roma, tanti i bolognesi che prenderanno parte ai funerali di oggi del Pontefice. "Saranno almeno tre-quattromila – è la stima di Andrea Babbi, presidente della Petroniana viaggi, l’agenzia della Curia bolognese che ha organizzato il viaggio dei fedeli –. Mille sono i giovani che sono partiti in cinque treni per il Giubileo degli adolescenti, più un migliaio di adulti smistati tra treni e due bus. Poi credo che ci saranno almeno altri duemila fedeli bolognesi che viaggeranno con mezzi propri".

Di certo, oggi sarà a Roma Michele de Pascale. Il governatore dell’Emilia-Romagna, ieri a Monte Sole, ha fatto sapere che parteciperà alle esequie con la delegazione della Conferenza delle Regioni: "Porterò il cordoglio e l’affetto per una delle più grandi personalità di questo secolo".

Sarà presente ai funerali anche il senatore bolognes Pier Ferdinando Casini. Non mancherà Yassine Lafram, coordinatore delle Comunità islamiche di Bologna e presidente dell’Ucoii (Unione delle comunità islamiche d’italia). Ieri pomeriggio ha reso omaggio alla salma di Papa Francesco e oggi parteciperà alle esequie: "Con Papa Francesco – ha dichiarato – il mondo perde una guida spirituale che ha saputo unire, dialogare e difendere i più deboli. La sua eredità morale continuerà a ispirare credenti e non credenti nel cammino verso la giustizia e la fraternità".

ros. carb.