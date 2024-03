Macchina s’incendia e poi esplode. In via Irnerio cinque veicoli distrutti

Cinque auto a fuoco, danneggiate una dal rogo dell’altra. Erano le 3 del mattino della notte tra venerdì e sabato quando i vigili del fuoco e la polizia si sono precipitati in via Irnerio, di fronte allo Sferisterio, per un vasto incendio che si stava propagando, velocemente, da una vecchia utilitaria parcheggiata negli stalli della sosta. Non c’è stato il tempo di salvare le altre macchine, perché, prima che i pompieri potessero intervenire, l’auto da cui erano partite le fiamme è esplosa, bruciando tutte le vetture che aveva parcheggiate vicine.

Stando a quanto ricostruito dai poliziotti delle volanti, intervenuti per accertare le dinamiche del rogo, si tratterebbe di un incendio di natura accidentale. Infatti, all’arrivo degli agenti, in via Irnerio era presente anche la proprietaria della macchina, una ragazza straniera, che ha raccontato loro la genesi dell’incendio.

La giovane ha spiegato di essere andata a riprendere la macchina per tornare a casa. La vettura, però, molto vecchia, stentava ad accendersi. Dopo aver tentato due volte di azionare il motore, la macchina, che aveva iniziato a perdere benzina, ha preso fuoco. La ragazza è subito scesa dall’auto, chiedendo aiuto e allontanandosi di qualche metro: pochi minuti dopo, la vettura è esplosa. La giovane che era estremamente agitata dall’accaduto, è stata soccorsa dai sanitari del 118, chiamati dalla polizia. I vigili del fuoco, intanto, avevano provveduto a spegnere i roghi e mettere in sicurezza la zona. Dove, ieri mattina, restava soltanto una macchia nera sugli stalli della sosta.

n. t.