Madrid: "In via Abba più controlli. Poi sopralluogo al parco Pirami"

La prossima settimana l’amministrazione comunale e una delegazione del Consiglio dei genitori della scuola d’infanzia Cerini di via Abba si incontreranno al giardino Pirami, dopo che nei giorni scorsi sono stati segnalati alcuni spari a poca distanza dal cortile usato dai bambini. Intanto, è stato disposto un aumento dei controlli in zona da parte delle forze dell’ordine. La Polizia locale è riuscita a fermare un 17enne trovato in possesso di un taser, ma nell’area non sono state rintracciate armi da fuoco o bossoli. Il ragazzo è stato denunciato, mentre non si è saputo nulla della seconda persona che stava avendo con lui un diverbio molto animato. L’incontro ha l’obiettivo di "capire se dal punto di vista della cura e della qualità dello spazio pubblico – ha affermato l’assessora comunale alla sicurezza Matilde Madrid – sono necessari ulteriori interventi", oltre alla richiesta delle famiglie "relativa a un miglioramento della recinzione della scuola".