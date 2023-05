Maltempo a Bologna, Lepore: “Subito un fondo da 10 milioni per i Comuni”

Bologna, 5 maggio 2023 – “Si parla di un fondo 10 milioni di euro immediato per i Comuni dell'area metropolitana che hanno bisogno per fare interventi già in queste ore, perché il terreno sta continuando a franare soprattutto sull'Appennino”. Il sindaco Matteo Lepore inquadra la situazione post-maltempo e punta a rinforzi rapidi.

“Soprattutto nell'area di Molinella e nell'Imolese – ha detto a margine di una conferenza stampa -, bisogna lavorare per far sì che l'acqua lasci le aree agricole e mettere in sicurezza le strade”.

Con il cambiamento climatico, “è evidente che tutta la strategia della manutenzione e salvaguardia del territorio vada aggiornata”.

Lepore sottolinea inoltre che “In questi giorni è molto importante lavorare insieme, Governo, Regione e Comuni. Ringrazio Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini per l'impegno ad attivare stato di emergenza. Questo sarò molto importante per avere risorse da subito”.

Finita l'emergenza, conclude il Sindaco “occorrerà fare il punto tra Governo, Regione e Città metropolitana per migliorare la capacità di prevenire eventi come l'alluvione. Come Città metropolitana stiamo chiudendo una procedura per un appalto quadro sulle manutenzioni. Si tratta di uno strumento nuovo capiente, e siamo interessati a capire tutte le risorse che il Governo potrà mettere anche con fondi del Pnrr”.