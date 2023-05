Maltempo a Bologna, piove nelle stanze della Penitenziaria alla Dozza. Sindacati in subbuglio

Bologna, 2 maggio 2023 – Alla caserma Rocco D’Amato, al quarto piano della Dozza, che ospita le stanze e la mensa degli agenti della penitenziaria, piove. Il temporale sta letteralmente facendo venire giù pezzi di muro e intonaco sulle teste dei poliziotti in servizio alla casa circondariale. “Un degrado inaccettabile - denuncia il sindacato Sappe - come se all’interno del carcere le normative sulla sicurezza sul lavoro non avessero valore”.

“I locali della mensa - continua il sindacato - sono anch'essi in stato di degrado. Le porte di sicurezza adiacenti alla scala antincendio in caserma risultano ormai logore e non più a norma. E ora questo”. Come a dire: piove sul bagnato.

"Chiediamo l’intervento immediato dell’amministrazione, per ripristinare condizioni di salubrità e sicurezza adeguati ad un luogo di lavoro dignitoso. Non è accettabile quanto sta avvenendo”, conclude il Sappe.