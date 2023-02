Bologna: maltratta e perseguita la ex compagna con oltre 100 telefonate al giorno, stalker nei guai

La vittima riceveva fino a 100 telefonate al giorno (foto di repertorio)

Granarolo Emilia (Bologna), 3 febbraio 2023 - Offendeva la compagna ogni giorno e quando la donna era sola in casa ne controllava i movimenti e le comunicazioni. Quando la vittima, una marocchina di 37 anni, lo ha lasciato, l'uomo, un italiano di 47 anni, ora indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori e violazione di domicilio, ha iniziato a perseguitarla. A mettere fine a questo incubo ci hanno pensato i carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

Il tutto è accaduto a Granarolo quando a Natale dello scorso anno la donna si è presentata in caserma per denunciare il compagno con cui aveva avuto una relazione da luglio 2021 a ottobre 2022. L'uomo, infatti, oltre a maltrattarla già durante il periodo della convivenza, insultandola, registrando ogni suo movimento e conversazione o rompendole degli oggetti personali, come il cellulare, quando la relazione è finita ha iniziato a perseguitarla, pedinandola, appostandosi sotto casa e tempestandola di messaggi e telefonate a tutte le ore del giorno e della notte, arrivando anche a farle oltre cento telefonate in un giorno.

Lo stalker, come se non bastasse, era anche entrato in casa della donna e dopo averle sottratto una confezione di farmaci anticoncezionali glieli ha fatti ritrovare giorni dopo nella cassetta della posta. I militari dell'Arma, quindi, dopo aver rintracciato il quarantasettenne, gravato da precedenti per furto, ricettazione, rapina, porto abusivo e detenzione di armi e in materia di sostanze stupefacenti, lo hanno sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna come disposto dal Gip, che nella sua ordinanza ha definito lo stalker "spinto da un’ossessiva gelosia e un morboso atteggiamento possessivo".