Mani in Lana contro la violenza. La solidarietà di 60 donne

Mani in Lana a Malalbergo, contro la violenza sulle donne. Durante la pandemia a Malalbergo è nato un gruppo di 60 donne che si sono trovate per realizzare insieme lavori a maglia e all’uncinetto. Una grande opera condivisa contro la violenza sulle donne il cui ricavato della vendita dei manufatti viene devoluto all’Associazione Donne contro la Violenza. Il gruppo non è solo attivo per Viva Vittoria, ma realizza altri manufatti da donare in beneficenza alle associazione del territorio e collabora con la Caritas di Bologna creando coperte per i senzatetto.