Manifestazione oggi a Bologna: tangenziale bloccata dal corteo per ore: “No al Passante”. Lunghe code

Bologna, 10 giugno 2023 – Promessa mantenuta: la tangenziale ‘pedonalizzata’ e rimasta bloccata per due ore, non senza disagi per gli automobilisti. Tamburi in testa e centinaia di persone in cammino al grido di “Il Passante non lo vogliamo, noi vogliamo l’aria pulita”. Si è svolto tutto sommato senza particolari problemi (salvo il traffico nel caos) il corteo di Extinction Rebellion Bologna, che ha bloccato un tratto della tangenziale tra le uscite 7-bis e 8, e paralizzato mezza città, con lunghe code e tempi di percorrenza dilatati al massimo. Gli attivisti sono partiti intorno alle 16 dal parco Aurelio Barbalonga in via Parri e hanno bloccato la bretella cittadina a lungo.

Il corteo ha occupato la tangenziale

Il corteo è stato presidiato passo passo dagli uomini della Digos, mentre il traffico è stato fermato, dove occorreva, per consentire il passaggio dei manifestanti: disagi inevitabili alla viabilità

Manifestazione annunciata in una nota dal movimento ambientalista, che ha precisato di voler bloccare il traffico all’altezza dei cantieri del Passante di mezzo,"per denunciare le responsabilità dell’amministrazione regionale nell’attuale situazione emergenziale e chiedere un cambiamento radicale nelle politiche ecologiche regionali”, scrivono gli attivisti.

Il movimento chiede "la revisione del Patto per il lavoro e per il clima attraverso un’assemblea cittadina regionale e l’introduzione dell’obiettivo regionale di neutralità climatica al 2030”.