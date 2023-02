Bologna, oggi la manifestazione per la pace in Ucraina: orari e percorso

Marcia per la pace in Ucraina in programma a Bologna venerdì 24 febbraio 2023 (archivio)

Bologna, 24 febbraio 2023 – Primo anno di conflitto in Ucraina. Oggi a Bologna, come in altre 50 città italiane, a un anno dall'invasione russa in Ucraina del 24 febbraio 2022, si terrà una manifestazione coordinata da Europe for Peace, a sostegno del cessate il fuoco e dell'avvio dei negoziati di pace per fermare il conflitto.

Partecipano al corteo e ai momenti di preghiera e raccoglimento 55 le realtà cittadine – dai sindacati Cigl-Cisl-Uil all’Arci, Anpi, Acli, Rete degli studenti medi e universitari, associazioni femministe – per lanciare un messaggio di pace.

La manifestazione prenderà il via alle 18 in Piazza XX Settembre, percorrerà via Indipendenza fino a Piazza Nettuno, dove alle 19 interverranno il sindaco Matteo Lepore, il cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, Giulio Marcon in rappresentanza di Europe for Peace Italia, Giampiero Cofano, portavoce di #stopthewarnow e l’attore Alessandro Bergonzoni. Seguiranno un flash mob, una veglia ecumenica in San Pietro e un dibattito al quartiere Santo Stefano.

Domani, invece, Cobas, Sgb, Si Cobas, Cub assieme a Fgc, Pcl, Sinistra unita organizza dalle 15 un sit in sotto la Prefettura.