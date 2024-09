Materna al via a Bologna, c’è una nuova scuola per 75 bambini

Bologna, 4 settembre 2024 - Oggi le 75 scuole d’infanzia comunali (67 a gestione diretta e 8 a gestione indiretta) hanno aperto le porte a 5.044 bambine e bambini dai 3 ai 5 anni. Ad accoglierli, nelle materne a gestione diretta, 414 insegnanti e 149 collaboratrici e collaboratori scolastici.

Alcuni progetti delle materne comunali sono legati all’educazione al rispetto e al diritto alla non discriminazione, altri alla valorizzazione della cittadinanza e del patrimonio culturale cittadino. In particolare il progetto La Città di tutte e di tutti, in collaborazione con il Dipartimento di comunicazione e didattica dell'Arte dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, vedrà percorso di conoscenza e scoperta di Bologna che porterà ad una pubblicazione e a contenuti per il futuro Museo delle Bambine e dei Bambini che sorgerà al Pilastro.

Infine, vi sono progetti consolidati legati ai linguaggi espressivi quali il teatro e la musica, all’educazione in natura e alle azioni di educazione psicomotoria

Nuova materna

È stata inaugurata la nuova materna, temporaneamente denominata “Giardino Pozzati”, che ospiterà 75 bambine e bambini oltre a 21 nella sezione di nido.

Costata 2,9 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 300 mila euro dal Fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’adeguamento dei prezzi, è stata realizzata in circa due anni e mezzo all’interno della porzione sud-ovest del giardino Severo Pozzati, tra via Tintoretto e via Veronese (Borgo Panigale – Reno). All'inaugurazione, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico per le scuole d'infanzia, sono intervenuti l'assessore alla Scuola Daniele Ara e l'assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari.

L’edificio, che si inserisce nel comparto scolastico già composto dalla scuola secondaria di primo grado Giuseppe Dozza e dalla scuola dell’infanzia Futura, ha un ingresso carrabile da via Tintoretto e uno pedonale direttamente all’interno del giardino, che risulta facilmente accessibile attraverso un nuovo percorso pedonale creato nel parco.

La nuova scuola accoglie le bambine e i bambini dell’attuale scuola d’infanzia comunale Lorenzo Seragnoli di via Speranza ed è attiva dal 2 settembre. Il progetto esecutivo della nuova scuola è stato reso disponibile a titolo gratuito dalla Fondazione Mast nell'ambito di un accordo con il quale il Comune di Bologna ha venduto alla stessa la proprietà del plesso scolastico Lorenzo Seragnoli.

Gli spazi interni ed esterni della scuola dell’infanzia sono pensati e organizzati in forme interconnesse che favoriscono le interazioni, le autonomie, le esplorazioni, la curiosità e la comunicazione e si offrono come luoghi di convivenze e ricerche per tutti i fruitori.

Nidi

Lunedì 9 apriranno poi i 51 nidi comunali, i 7 nidi comunali in concessione, i 2 in convenzione, un nido interaziendale e uno spazio bambini: nei nidi comunali a gestione diretta saranno in servizio 447 educatrici ed educatori (474 considerando anche quelle in servizio nei Centri Bambini e Famiglie) e 259 collaboratori per accogliere i 2.467 piccole e piccoli di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. A questi nidi si affiancano quelli a gestione indiretta con 418 posti, i nidi e gli altri servizi educativi per la prima infanzia convenzionati ai quali si accede con tariffe calmierate, grazie ai contributi comunali, che accolgono altri 1115 tra bambine e bambini.

L’offerta complessiva di questo sistema integrato dei nidi d’infanzia arriva a un tasso di copertura dei posti disponibili di circa il 50% dell’utenza potenziale, intesa come bambini in età 0-2 anni residenti a Bologna. La percentuale è significativamente superiore alla media nazionale che si attesta al 26,9%.

La lista d’attesa per l’accesso ai nidi a fine agosto si è ridotta di quasi 170 unità, passando dalle 451 di giugno alle 282 di agosto, con ancora 127 posti disponibili: lo scorso anno a fine agosto la lista di attesa contava 440 bambini e bambine con 50 posti ancora disponibili.

In collaborazione con la Regione in alcuni nidi proseguirà l’esperienza legata all’avvicinamento alle sonorità della lingua inglese e al linguaggio artistico teatrale e musicale.

Settimane pedagogiche 2024

A settembre tornano le Settimane pedagogiche che quest’anno si prolungheranno fino al 30 novembre. Si parlerà anche di Cosa abbiamo in Comune, il consueto open day di presentazione dell’offerta delle numerose opportunità educative, culturali, artistiche, scientifiche e ambientali presenti in città.