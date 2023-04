Maxi-asta del Comune per rilanciare Funo

Il Comune di Argelato ha messo in vendita, attraverso due aste pubbliche, alcune sue proprietà per favorire l’edilizia residenziale privata e la realizzazione di nuovi edifici. Tutto ciò in un contesto territoriale già urbanizzato. La prima asta riguarda la vendita di quattro lotti edificabili di terreno a Funo in via degli Orti per la realizzazione di palazzine. Lo spazio edificabile è stato quantificato dall’amministrazione comunale in 2.155 metri quadri. Il valore di vendita di base d’asta è di 1.279.000. La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle 10 del prossimo 11 maggio. La seconda asta pubblica riguarda invece un lotto residenziale sempre a Funo, in via Larghe. Qui stazionano due vecchi edifici che con tutta probabilità andranno demoliti per realizzare nuove costruzioni. Gli immobili presentano un degradato stato di conservazione causa lo stato di abbandono da diversi anni. Il lotto si trova in località Pietroburgo, ed è inserito in un piccolo borgo residenziale nelle immediate vicinanze della zona artigianale ed industriale delle ‘Larghe di Funo’. Il lotto confina a nord con un fabbricato residenziale, ad est con la strada pubblica via Larghe e a sud ed ovest con un terreno agricolo. Gli edifici coprono una superficie di poco più di 1.000 metri quadri. La base d’asta è di 185.000 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le 12 del prossimo 5 maggio. La documentazione completa e necessaria alla partecipazione delle aste è disponibile sul sito internet del Comune nella sezione ‘amministrazione trasparente’, sotto la voce ‘bandi di gara e contratti’.

"Abbiamo promosso in questi anni – spiega il sindaco Claudia Muzic - una crescita del territorio ponderata, privilegiando la sostituzione edilizia e la riqualificazione del suolo, anziché nuove urbanizzazioni. Questi due bandi di alienazione offrono una opportunità di sviluppo residenziale a Funo, in comparti già sviluppati e urbanizzati, entrambi in zone di grande richiesta da parte del mercato. Dunque mi aspetto che le aste andranno a buon fine".

E sempre in tema di bandi comunali, il Comune ha emesso un bando per la concessione in locazione del bar del centro sportivo di Funo in via Nuova. E’ possibile consultare sul sito del Comune il bando d’asta, il modello di domanda di partecipazione e quello per la presentazione dell’offerta economica e lo schema di contratto. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 12 di venerdì 12 maggio.

Pier Luigi Trombetta