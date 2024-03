Medaglia d’oro per il bresciano Poli. A Pragelato anche. Armellini è sul podio

Un oro e un bronzo sono il bilancio dei lombardi nella due giorni di Pragelato valevole per i Campionati Italiani. La località piemontese ha consegnato un prezioso terzo posto a Mattia Armellini nella sprint in tecnica classica vinta dal trentino Giacomo Gabrielli sul favorito Federico Pellegrino. Il ventiseienne poliziotto valtellinese di Le Prese (So) ha dato filo da torcere ai due avversari nella finale a sei sino a pochi metri dal traguardo, prima di alzare bandiera bianca ed accontentarsi comunque di un brillante piazzamento, seguito nella 50 km mass start di ieri in tecnica libera da un quindicesimo posto, in una classifica che ha visto salire sul gradino più alto del podio Fabrizio Poli (nella foto). Il ventiquattrenne bresciano di Vezza d’Oglio, tesserato per le Fiamme Oro, ha portato a termine il percorso (reso ancor più duiro dalle nevicate delle ultime ore) con il tempo di 2h29’50’’, con cui ha preceduto di 11’’ il trentino Ivan Mariani e di 16’’5 il piemontese Lorenzo Romano, confermando di trovarsi a proprio nelle gare sulla distanza, come conferma il terzo posto di settimana scorsa, raggiunto nella 10 km a tecnica libera, sempre valida per gli Assoluti. La 50 km registra anche la medaglia d’argento del bergamasco Mauro Balmetti fra gli under 23.

Silvio De Sanctis