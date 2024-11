Mercatino di Natale: gioielli e panettoni per sostenere la Cri

Trovare i regali di natale per i propri cari sostenendo le attivittà della Croce Rossa Italiana sarà possibile questo weekend. In effetti, domani e dopodomani, dalle 11 alle 19, al Palazzo Fava Marescotti, il Comitato di Bologna lancia il suo mercatino eco solidale. Due giorni in cui i cittadini potranno trovare gioielli, prodotti artigianali, moda etica, e cosmesi naturale. Per la Cri, questa iniziativa è un "modo per valorizzare la tutela dell’ambiente e i principi di solidarietà". Presenti anche gli stand di prodotti alimentari, tra cui i panettoni. In più, una serie di foto del street artist Claudiano.jpeg sarà disponibile a tiratura limitata. Inoltre, domani pomeriggio, dalle 15 alle 19, si terrà il laboratorio a cura della professoressa Elisabetta Zanelli ’Ri-tessere solidale’, dedicato al ricamo e alla decorazione come pratiche di riparazione e di sostenibilità ambientale.