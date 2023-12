Metalmeccanico con conoscenza informatica

La risorsa si occuperà di impianti elettrici e impianti elettromeccanici civili, commerciali e industriali, nonché di energie rinnovabili. Non è richiesta precedente esperienza nella mansione. Necessario possesso patente B. Conoscenza scritta e parlata della lingua italiana. Richieste conoscenze informatiche di base. Graditi corsi di formazione specificiattestati di formazioneabilitazioni professionali. Preferibile diploma di scuola secondaria superiore elettromeccanico o elettrotecnico. Luogo di lavoro: Sasso Marconi. Contratto: Contratto di Apprendistato dall’08012024. CCNL: Cooperative Metalmeccaniche. Orario: Orario di lavoro full time: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle ore 13:00 alle 17:00. Per candidarsi: Dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante ‘Invia’.