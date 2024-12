‘Mettiti in gioco’, apre il nuovo spazio in biblioteca

Prende il via una divertente novità alla biblioteca di Castel San Pietro. Domani alle 16,30 si apre con l’incontro ’Mettiti in gioco’ un nuovo spazio dedicato ai giochi da tavolo. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi potranno immergersi nel mondo dei giochi e scegliere fra ben 66 giochi tutti da scoprire, che si potranno prendere in prestito e portare a casa propria (massimo due alla volta per 15 giorni). I giochi sono suddivisi in tre sezioni per fasce d’età: 1-6, 6-12 e +13 anni. Per l’occasione, domani saranno presenti i ragazzi che stanno facendo il Servizio civile in biblioteca, Francesco e Andrea, pronti a dare informazioni su questa bella novità e sulle modalità del prestito.

Un appuntamento da non perdere, soprattutto in vista delle vacanze natalizie, così come quello di sabato, sempre alla biblioteca di Castel San Pietro, in cui si aprirà il prestito dei nuovi dvd per adulti e ragazzi.

Il divertimento continua con la rassegna ’Narrazioni d’inverno’ che dà appuntamento a Osteria Grande sabato 14 dalle 10,30 con “Il suona-canta-storie”, narrazioni musicate, suoni e giochi di movimento per bambine e bambini da 2 a 6 anni a cura di Giorgio Minardi.

Al termine ogni partecipante porterà a casa un giocattolo sonoro costruito sul momento.

A Castel San Pietro Terme, mercoledì 18 torna “E ora letture a volontà!” a cura dei volontari Nati per leggere: ore 16,30-17,15 per bebè dai 6 mesi ai 24 mesi, e ore 17,15-18 per bambini dai 2 ai 6 anni; e sabato 21 alle 10,30 “Una scuola al Polo Nord”, a cura di Millemagichestorie, per bambini e bambine da 4 a 8 anni: "Babbo Natale è rimasto da solo, non riesce più a portare i regali e ha bisogno di aiuto. Sei pronto per diventare un aiutante coi fiocchi?".

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria al tel. 051 940064 oppure all’indirizzo mail biblioteca@cspietro.it.