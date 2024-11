Mini appartamento a 600 euro a Bologna, Salvini: “Chi affitta microspazi sarà punito”

Bologna, 3 novembre 2024 – La notizia dell'appartamento da 8 metri quadri affittato a 600 euro a Bologna, con allegato il video che dimostra quanto piccolo sia lo spazio dato in affitto, ha fatto il giro dei quotidiani e del web.

Salvini: "Chi pensa di poter affittare micro-spazi in barba alle regole e al buonsenso, verrà punito severamente"

Oggi è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e del Trasporti, Matteo Salvini, a commentare la notizia sui social: "Grazie al decreto salva-casa abbiamo tagliato la burocrazia, liberando tanti spazi per ricavare appartamenti di piccole dimensioni ma che non possono scendere sotto i 20 mq. Attenzione: ci sono criteri stringenti (a partire da aerazione e illuminazione) per renderli abitabili! Situazioni come quelle che emergono dalle cronache di questi giorni sono illegali e al limite del disumano. Non rimarranno impunite: chi pensa di poter affittare micro-spazi in barba alle regole e al buonsenso, verrà punito severamente".

Clancy: “Invitiamo a denunciare questi casi”

A intervenire sulla vicenda è anche la vicesindaca di Bologna, con delega alla Casa, Emily Clancy: “Non siamo di fronte a un vero monolocale: 8 metri quadrati non possono essere considerati abitabili secondo i criteri minimi, nemmeno come camera singola che dovrebbe essere di almeno 9 metri quadrati. Di fronte a situazioni come queste, il nostro obiettivo è tutelare la dignità delle persone e contrastare pratiche speculative che sfruttano la complessità del mercato abitativo”.

"Invitiamo sempre a denunciare e a segnalarci questi casi – continua Clancy –, così da individuare l'immobile e predisporre un controllo, come facciamo ogni volta che emergono casi simili. Basta speculazioni sulla pelle di chi vive la crisi abitativa: non possiamo più accettare che le cittadine e i cittadini siano esposti a simili situazioni”.

Il micro appartamento

Il locale si trova in centro a Bologna, in via Orfeo, una stradina che sta tra via Santo Stefano e la zona del Baraccano. Una volta dentro, accedendo tramite una piccola scala a chiocciola, ci si ritrova una stanza che comprende un piccolo piano cottura, che copre parzialmente un letto da una piazza e mezzo. Accanto c’è il frigorifero che funge anche da comodino. Poi un vano per il bagno, dove la doccia probabilmente è quasi lo spazio più grande della ‘casa’.