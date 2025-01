Misure anti smog attive. Stop fino ai diesel euro 5

Fino a martedì compreso scattano – nuovamente – le misure emergenziali antismog. Lo ha deciso il Comune, reintroducendo così lo stop ad alcune categorie di veicoli in risposta ai dati non confortanti rilevati sulla qualità dell’aria. Nello specifico, la misura scatta quando l’Arpae verifica il superamento del valore limite giornaliero di Pm10 per tre giorni consecutivi da quello di controllo (bollettino disponibile su www.liberiamolaria.it).

Stop quindi dalle 8.30 alle 18.30 per tutti i veicoli diesel euro 5 e precedenti, benzina euro 2 e precedenti, gpl/benzina e metano/benzina euro 1 e precedenti, ciclomotori e motocicli euro 1 e precedenti.

Le misure emergenziali comportano anche il divieto di sosta e fermata con il motore acceso per tutti i veicoli e il divieto di tutte le combustioni all’aperto, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 1412 del 25/09/2017. Stop anche agli impianti a biomassa per uso domestico inferiori alle 4 stelle in presenza di impianto alternativo, oltre all’introduzione del divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili. Il Comune impone poi agli esercizi commerciali e agli edifici pubblici l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico, per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.