Mobilità inclusiva: semafori acustici, più ciclabili e tempi di attraversamento calibrati sugli anziani

Negli ultimi anni, a Bologna, si sono verificati numerosi incidenti a causa delle strade trascurate e della distrazione di molte persone. Alcune soluzioni per ridurre i problemi stradali potrebbero essere le seguenti: per gli ipovedenti e non vedenti, installare più semafori con il segnale acustico, percorsi podotattili e mappe con il sistema di scrittura Braille; per i ciclisti, pianificare nuove piste ciclabili che non siano sulla strada, per evitare invasioni di corsie, aggiustare i manti stradali per scongiurare cadute ad alta velocità; per gli anziani, si potrebbero aumentare i tempi di attraversamento pedonale ai semafori, dal momento che questa categoria di persone ha delle capacità motorie e cognitive ridotte, dunque, è molto alto il rischio di gravi incidenti. In conclusione, tutte le persone a bordo di veicoli o a piedi, dal nostro punto di vista, devono prestare più attenzione a ciò che succede intorno a loro; perciò, non bisogna indossare cuffie o usare cellulari. Se siamo consapevoli di quello che facciamo, molteplici incidenti verrebbero evitati.

Bianchi P., Billecci C., Bonafè E. Q., BorghiS., Elmo N., Magrini L., Maiorelli E., Naral P., Perrone V., Pesci F., Sarghi E.