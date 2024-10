“Mobilità, l’odissea infinita di noi studenti”

Bologna, 30 ottobre 2024 – Anno scolastico nuovo, problemi vecchi. Come quello dei trasporti che coinvolgono migliaia di ragazzi tutti giorni. Oggi il podcast ‘Il Resto di Bologna’ – da ascoltare sul nostro sito o sulle principali piattaforme di riproduzione – torna sui temi che riguardano il mondo scolastico e, dunque, un po’ tutti noi.

Autobus affollati, corse insufficienti e troppo lunghe, territori sull’Appennino ‘scoperti’ dal servizio pubblico. Una mobilità a ostacoli che in questo periodo è amplificata dai cantieri.

Per una volta facciamo parlare loro, i ragazzi, che ogni giorno si spostano in bus per raggiungere la scuola. E, a volte, è una vera odissea. Cesare frequenta il liceo artistico Arcangeli di via Marchetti: “Parto per le 6.40 e arrivo a scuola per le 7.50. Prendo il 21, poi il 20 e il 39 o il 13 o il 96. Se uno tarda o non passa, arrivo a scuola mezz’ora dopo. L’anno scorso ci mettevo 30-40 minuti. E, se accumulo ritardi, prendo una nota”.

Una corsa a ostacoli quotidiana, come rimarca Elisa Puccini, presidente del Comitato genitori Aldini Valeriani, che parla di “un quadro difficoltoso, anche per i cantieri del tram, che si aggiunge a una situazione evidenziata già in passato”.

Un altro punto di vista è quello dell’insegnante Daniele Grillo, fra i curatori di ‘Pillole di Tram’, pagina social in cui si approfondiscono tanti temi legati al trasporto pubblico.

le. gamb.