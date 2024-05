Morto per un virus in Scozia, il dolore dei colleghi della Lamborghini

Sant’Agata Bolognese, 7 maggio 2024 – Lo avevano visto poco prima che partisse per la vacanza di fine aprile. Grande cordoglio all’Automobili Lamborghini di Sant’Agata per l’improvvisa morte, a soli 32 anni, dell’ingegnere matematico Mauro Carminati che forniva consulenze alla Casa del Toro. Il professionista è deceduto venerdì scorso in ospedale ad Edimburgo a causa di una infezione originata da un virus.

Era originario di Stezzano, nel Bergamasco ma abitava a Crevalcore, ed era consulente da circa quattro anni per Automobili Lamborghini.

Carminati faceva parte di un team di lavoro, composto da una dozzina di professionisti, che si occupa dello sviluppo di sistemi alla guida, ed era dipendente di una azienda tedesca che collabora con Automobili Lamborghini.

"Mauro – ricorda Lorenzo, coordinatore di questo team – era un professionista molto preciso nel suo lavoro e benvoluto. Era una persona metodica, sempre disponibile. Non nascondeva la sua passione per i viaggi, il trekking, la montagna, la fotografia. L’ultima volta che l’abbiamo visto qui in ufficio è stato poco prima che partisse per la sua breve vacanza che aveva deciso di trascorrere in Scozia a fine aprile. Non dimenticheremo- aggiunge-. Tutto il team era molto unito a lui. Siamo estremamente scossi per quanto è accaduto. E stiamo valutando come tenere vivo il suo ricordo. Mauro ci mancherà".

Sulla triste vicenda interviene il sindaco di Sant’Agata Beppe Vicinelli. "Siamo profondamente dispiaciuti – dice il primo cittadino – per la prematura scomparsa del giovane ingegnere che esprimeva qui la sua professionalità. Quando una comunità perde una professionalità non può che essere un momento triste. Mi unisco, e con me l’amministrazione comunale, al cordoglio di Automobili Lamborghini".

Carminati era partito alla volta della Scozia lo scorso 26 aprile per una vacanza che doveva durare cinque giorni. Ma una volta ad Edimburgo è stato aggredito con violenza dal virus che lo ha portato alla morte.