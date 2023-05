Muore a 69 anni l’ex preside Pedrielli

‘Ciao Giuseppe, il vuoto che lasci è incolmabile!’. Così l’Iis Bartolomeo Scappi saluta il suo ex preside Giuseppe Pedrielli scomparso all’improvviso. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 15,30 nella parrocchia del Sacro Cuore (via Matteotti 27), mentre la camera ardente, al Sant’Orsola, sarà aperta dalle 13,30 alle 15.

Pedrielli lascia la moglie e collega Maria Cristina Casali e i due figli Carlo e Alberto. Classe 1954, di Castel Maggiore, una laurea in Storia moderna a Bologna Pedrielli è stato un uomo al servizio della scuola a tutto tondo: docente, preside degli Iis Scappi e Belluzzi Fioravanti e provveditore di Forlì-Cesena e Rimini fino alla pensione nel 2019. Un uomo di scuola, ma anche di impegno politico, dal Pci ai Democratici, all’ufficio scuola della Cgil. Tanti gli incarichi ricoperti anche come formatore, tutor o di responsabile dei corsi di istruzione nelle strutture ospedaliere di Bologna (Istituto Ortopedico Rizzoli, Sant’Orsola-Malpighi, Montecatone Rehabilitation Institute). Per non parlare della sua attenzione al mondo della formazione professionale "Persona sempre disponibile al dialogo, mai si impuntava, la sua locuzione preferita era: cum grano salis. Ricordo quando portò Gianni Morandi nel nostro istituto, i tanti convegni e progetti che ha portato avanti come l’alternanza scuola-lavoro con Ducati e Lamborghini. Alla scuola ha dato tanto", osserva Pietro Aceto, amico, suo vice preside al Belluzzi-Fioravanti.

"Abbiamo avuto il privilegio di conoscerti e di lavorare con te che hai saputo essere per la scuola punto di riferimento – si legge sul sito dello Scappi –. Rimangono la tua visione strategica per la scuola e l’esempio di professionalità e determinazione con cui hai lavorato. Vogliamo ricordarti proseguendo con il tuo esempio il cammino di miglioramento e di crescita, sapendo che da oggi saremo tutti più soli".