Musica e danze. Pasquetta alla balera

Lunedì, in occasione di Pasquetta, il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio propone un pomeriggio di musica e ballo: A m sån insugnè Bulåggna. L’iniziativa dedicata a Ruggero Passarini, fisarmonicista bolognese, sarà l’occasione per riaprire al pubblico la storica balera di Villa Smeraldi, conosciuta come "Incanto Verde". Dalle 15,30 alle 18,30 racconti con Ruggero Passarini e gli esperti Gian Paolo Borghi, Umberto Cavalli e Carlo Pelagalli, balli e musica dal vivo con Antonio Stragapede e i suonatori di Ruggero, con la partecipazione di Fausto Carpani, presentazione del calendario di "Balli al Baladùr", ciclo di incontri dedicati al ballo "alla Filuzzi", che farà risplendere la pista da ballo, da aprile a giugno. Prevista la presentazione del libro "Ruggero Passarini. Tasti e Bottoni, quante emozioni! Storia delle orchestre alla Filuzzi".