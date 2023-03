Nicola Piovani stasera in concerto

Cubo, il museo d’impresa del gruppo Unipo, compie dieci anni, e per festeggiare il contenitore culturale nato nel 2013, stasera in via Stalingrado 37, stasera nell’auditorium ’Enea Mazzoli’ prende il via una lunga serie di iniziative. Si comincia con un appuntamenteo assolutamente prestigioso: alle 20,30 ad ingresso gratuito si terrà ’Note a margine’, lo spettacolo in cui il grande compositore Nicola Piovani condivide con il pubblico

esperienze, ricordi ed emozioni di oltre 40 anni di carriera. Con lui ci saranno al sassofono Marina Cesari e al contrabbasso Marco Loddo.