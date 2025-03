Nidi, iscrizioni al via. Partono gli open day

Dal primo al 30 aprile sarà possibile effettuare l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali di San Giovanni in Persiceto per l’anno educativo 2025 - 2026. Le iscrizioni possono essere presentate solo online utilizzando le credenziali Spid. Nei singoli nidi sono in programma alcuni open day ad accesso contingentato: un solo genitore per nucleo familiare. Per effettuare l’iscrizione online è necessario visitare il sito web del Comune e accedere al ‘portale dei servizi educativi e scolastici‘ on line e accreditarsi con le credenziali Spid. Al termine dell’operazione di iscrizione, cliccando sul tasto "inoltra", la domanda verrà recapitata al Comune di Persiceto. Il genitore che farà richiesta sarà intestatario delle rette, delle attestazioni di pagamento, dei certificati d’iscrizione e di tutte le altre procedure inerenti il nido d’infanzia del figlio. L’accesso ai nidi d’infanzia comunali è consentito ai bambini nati nel 2025, 2024 e nel 2023 residenti nel Comune di San Giovanni in Persiceto o in procinto di trasferimento, da perfezionare entro il 31 agosto. Martedì 1° aprile alle 17,30 si terrà un incontro pubblico nella sala consiliare del municipio per dare informazioni sull’offerta educativa e chiarimenti sulle modalità di iscrizione. Seguiranno alcuni open day, alle 18, nei singoli nidi: lunedì 7 aprile al nido Meraviglia; martedì 8 al nido Cappuccini; martedì 15 alle 18 e anche alle 19 al nido Nicoli. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Internet del Comune o recarsi negli sportelli Urp.

p. l. t.