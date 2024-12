Non solo arte allo Studio Cenacchi. Asta benefica per gli alluvionati

Arte, letteratura, Bologna Fc, solidarietà. La Galleria Studio Cenacchi di via Santo Stefano tesse tutte insieme le trame più care alle Due Torri: parte dalla squadra del cuore e arriva alle persone colpite dall’alluvione lo scorso 18 ottobre.

Lo fa con la presentazione di due libri, oggi alle 18, ‘1964. Fotostoria di uno scudetto’ di Dario Ronzulli e ‘We are in Champions’ (entrambi editi da Minerva), per proseguire, alle 19, con l’attore e giornalista Giorgio Comaschi che batterà all’asta il quadro ‘Bologna Fc 12 maggio 2024’ del noto artista Maurizio Tangerini.

L’evento ideato da Jacopo Cenacchi si intitola ’Bologna per Bologna’; il valore dell’opera di Tangerini è di 2.500 euro, la base d’asta di 1.964 con rilanci da 60 euro e il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto al fondo ’Città metropolitana di Bologna emergenza alluvione’.

La sede della casa editrice bolognese Minerva aveva subito un danno ingente a causa dell’ultima alluvione e, proprio per questo, partecipa alla serata devolvendo parte dell’incasso della vendita dei volumi alla stessa causa. Saranno presenti, tra i tifosi e gli appassionati d’arte, l’assessora allo Sport e al Bilancio, Roberta Li Calzi, e il responsabile della comunicazione del Bologna, Carlo Caliceti. Dal 19 gennaio la galleria ospiterà una mostra in collaborazione con la galleria milanese Artra del giovane scultore imolese Zeno Bertozzi.

a.a.