Notti crossover fra jazz e pop nei club . Dai Quattro Conti alla triade di Filippo Galbiati

Con il crossover jazz-pop venato di richiami chicagoani tra i più seducenti dell’afroamericana contemporanea si riaccende la stagione inverno-primavera del liveclubbing. Partendo da un tributo a Paolo Conte nell’esecuzione de I Quattro Conti, domani sul palco del Bravo Caffè dalle 22. In realtà si tratta di un sestetto che non rischia il confronto con le tribute-band più osannate, preferendo vie nuove per disvelare la magia dello storytelling. Una soirée devotamente ’contiana’ tra swing e jazz, dai brani delle origini come Genova per noi, La Topolino Amaranto, Bartali, a Max, Come mi vuoi e Hemingway.

In Cantina Bentivoglio ribalta stasera dalle 22 per il Barend Middelhoff-Marco Bovi Quartet. Musicista olandese dedito alla melodia, lineare nell’esposizione anche lontano dal palco, Middelhoff, da anni a Bologna dove insegna Sassofono e Musica d’Insieme al G.B Martini, esprime seduzioni amplificate dell’idea che ha della musica, con affabilità latina più che con understatement ’orange’.

Domani è la volta dell’Ada Flocco Quartet, un progetto dell’artista abruzzese che ha come punto focale l’esecuzione di composizioni originali e alcuni brani della tradizione jazz rielaborati con nuovi arrangiamenti. Venerdì The Moonshiners, "distillatori di musica" libera che propongono brani originali concepiti per questa formazione in cui militano giovani musicisti jazz del panorama bolognese. Sabato si presenta in trio Silvia Valtieri, pianista, polistrumentista, cantante romagnola di formazione classica convertita al jazz. Domenica riflettori sulla triade di Filippo Galbiati.

Venerdì allo Sghetto Club dalle 23 il Giancarlo Giannini/ Diego Frabetti Jazz set nasce come conseguenza di una collaborazione musicale che risale ad anni addietro, iniziata in formazioni quali la Inner Big Band, la Alley Small Band, la Reunion Big Band, la ERJ Orchestra. Il quintetto propone standard e composizioni originali con arrangiamenti sofisticati, oltre che composizioni dei grandi dell’afromericana.

Gian Aldo Traversi