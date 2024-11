Nubifragio, prestiti a tasso zero

Banca di Bologna è vicina alle famiglie e alle imprese colpite dalla recente alluvione, con atti concreti, come viene comunicato.

L’istituto di credito, infatti, ha stanziato un nuovo plafond di 50 milioni a tasso zero e spese accessorie zero. Il prestito è a disposizione di quanti abbiano subìto danni nelle abitazioni, nei beni aziendali, personali e materiali. Il ’Prestito Alluvione’ è un atto deliberato tempestivamente da parte della Banca di Bologna ed è rivolto a tutti coloro che sono stati colpiti dai gravi nubifragi dello scorso 19 ottobre. Si tratta di un finanziamento che prevede un importo massimo di 50.000 euro per privati e di 250.000 euro per imprese, fino a un massimo di 84 mesi, a tasso zero e zero spese accessorie.

Per informazioni e richieste riguardanti il ’Prestito Alluvione 2024’ sono a disposizione tutti i canali di contatto, dalle filiali della Banca sul territorio al numero verde 800 531676.

"La difficile situazione richiede il contributo di tutti – dice Alberto Ferrari, direttore generale di Banca di Bologna – con questo prestito intendiamo offrire un aiuto concreto alle persone e alle imprese del nostro territorio. Siamo vicini a chi nuovamente si trova ad affrontare questa emergenza e vogliamo esprimere la nostra ammirazione per la grande partecipazione manifestata dai tanti volontari".